Premier League. Pep Guardiola znów rozbił bank

Gruntowna przebudowa Manchesteru City w letnim okienku transferowym pochłonęła już 240 milionów, a działacze zapewniają, że to jeszcze nie koniec. "Marca" policzyła, że Pep Guardiola w niespełna dziesięć lat przeznaczył na wzmocnienia w różnych klubach prawie miliard euro.

Zdjęcie Menadżer "The Citizens" - Pep Guardiola /AFP

Pep Guardiola ma szczęście. We wszystkich klubach, w których pracował nie odmawiano mu grubych pieniędzy na transfery. Letnie szaleństwo w Manchesterze City jest pokłosiem bardzo słabego sezonu, w którym "Obywatele" odpadli w 1/8 finału Ligi Mistrzów i zajęli dopiero trzecie miejsce w Premier League.



Klub z Etihad Stadium pozyskał już sześciu zawodników, za których zapłacił 240 milionów w europejskiej walucie. Najdroższy z całej grupy był Benjamin Mendy, który został przy okazji najdroższym obrońcą w historii futbolu (57,5 miliona). Co ciekawe, zdeklasował... Johna Stonesa, który mianem cieszył się niespełna rok. Anglik również trafił do "The Citizens" tyle, że za 55 milionów. To nie koniec. Manchester City ma też w kadrze najdroższego w historii bramkarza - Ederson zdetronizował Gianluigiego Buffona i kosztował 40 milionów.



"Marca" podjęła się wyliczenia transferów Guardioli od 2008 roku, kiedy trener z Santpedor objął stery w Barcelonie. Hiszpan wydał w tym czasie aż 998 milionów euro.



Transfery Pepa Guardioli:

Wydatki według klubów:

FC Barcelona - 341,5 mln

Bayern Monachium - 203,9 mln

Manchester City - 453 mln

Wydatki według pozycji:

Bramkarze - 69,6 mln



Obrońcy - 366,8 mln



Pomocnicy - 180 mln



Napastnicy - 382 mln



Najdroższe transfery:



1. Zlatan Ibrahimović (FC Barcelona, 2009) - 69,5 mln



2. Benjamin Mendy (Manchester City, 2017) - 57,5 mln



3. John Stones (Manchester City, 2016) - 55,6 mln



4. Kyle Walker (Manchester City, 2017) - 51 mln



5. Leroy Sane (Manchester City, 2016) - 50 mln