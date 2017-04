Premier League. Manchester City nie zagra w Lidze Mistrzów?

Liga Mistrzów bez Pepa Guardioli? To możliwe. Manchester City wciąż nie może być pewny nawet miejsca, które gwarantuje start w eliminacjach do prestiżowych rozgrywek. Na pięć meczów przed końcem sezonu „Obywatele” zajmują czwarte miejsce, ale mają zaledwie punkt przewagi nad Manchesterem United.

Zdjęcie Pep Guardiola nie ma w tym sezonie zbyt wielu powodów do radości /AFP

Premier League - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Dla menadżera z Santpedor to najgorszy sezon w karierze. Po raz pierwszy od momentu, w którym rozpoczął pracę z seniorami, nie zdobędzie żadnego trofeum. Mistrzem Anglii zostanie klub z Londynu - Chelsea lub Tottenham Hotspur. Puchar Anglii również zdobędzie któraś ze stołecznych druzyn, a Puchar Ligi już wygrał lokalny rywal z Old Trafford. Przygoda z Ligą Mistrzów zakończyła się już w marcu - na etapie 1/8 finału.

Pep Guardiola nie przywykł do takich sytuacji, a tymczasem może okazać się, że po raz pierwszy w karierze zabraknie go również w Lidze Mistrzów. Manchester City zajmuje czwarte miejsce w tabeli Premier League i ma zaledwie punkt przewagi nad piątym Manchesterem United.

Walka o najniższe miejsce na podium będzie bardzo zacięta, bo zainteresowanie wykazują aż cztery zespoły. Obok klubów z Manchesteru także Liverpool, który znajduje się na trzecim miejscu oraz Arsenal, który będzie atakował z szóstej pozycji.

Napięty terminarz (w tym także dwa krajowe puchary) sprawiają, że na kilka tygodni przed zakończeniem sezonu, kluby Premier League mają mnóstwo zaległości. Arsenal, który jest szósty, rozegrał 32 mecze (zdobył 60 punktów), a plasujący się na podium Liverpool ma już 34 rozegrane spotkania (66 punktów).

Kluby z Manchesteru rozegrały po 33 spotkania - "The Citizens" zdobyli 65, a "Czerwone Diabły" 64 punkty. Dla ostatecznych rozstrzygnięć najważniejszy będzie ligowy terminarz.

Prosty terminarz Guardioli i pragmatyczny Mourinho

Najłatwiej o kwalifikację do Ligi Mistrzów powinna mieć drużyna Guardioli, która uzyska przepustkę do Champions League oraz miejsce na podium jeśli wygra wszystkie mecze do końca sezonu (bez względu na wyniki rywali). "Obywatele" zagrają jeszcze pięć meczów: na wyjeździe z Middlesbrough i Watfordem oraz u siebie z Crystal Palace, Leicester City oraz West Bromwich Albion.

Wyprzedzić Liverpool może także Manchester United, który traci do "The Reds" dwa punkty, ale rozegrał spotkanie mniej. "Czerwone Diabły" nie będą musiały oglądać się na ekipę Juergena Kloppa jeśli wygrają komplet spotkań do końca rozgrywek. Zespół Jose Mourinho czekają mecze ze Swansea, Tottenhamem, Arsenalem, Southampton i Crystal Palace, ale Portugalczyk podkreśla, że jego priorytetem jest Liga Europejska. Triumf w tych rozgrywkach daje bowiem prawo startu w fazie grupowej Ligi Mistrzów.

Trudny układ meczów drużyny z czerwonej części Manchesteru będzie chciał wykorzystać Liverpool. Ekipa z Anfield Road zmierzy się jeszcze z Watfordem, Southampton, West Hamem oraz Middlesbrough. Poza "Świętymi" żaden zespół nie powinien budzić obaw wśród zawodników "The Reds".

Wenger nie zagra w Lidze Mistrzów i odejdzie?

W wyliczeniach nie można pominąć "Kanonierów". Arsenal może zrównać się punktami z Liverpoolem, jeśli tylko wygra zaległe mecze. Optymizmu nie wzbudza jednak terminarz drużyny Arsene’a Wengera, która w niedzielę zagra z Tottenhamem, a wśród kolejnych przeciwników ma Manchester United i Everton. Układ rywali uzupełniają Stoke City, Southampton oraz Sunderland.

Brak kwalifikacji znacznie przybliży działaczy z Londynu do podjęcia decyzji o rozstaniu z Wengerem, którego domaga się spora grupa kibiców z Emirates Stadium.

Przewidywanie, który z zespołów zajmie miejsce na podium, a który będzie czwarty i uzyska prawo startu w eliminacjach do Ligi Mistrzów to na tym etapie wróżenie z fusów. Wiele może wyjaśnić się po niedzielnych i poniedziałkowych spotkaniach z udziałem czwórki zainteresowanych.

Sytuacja w Premier League potwierdza, że to najbardziej wyrównana liga spośród pięciu największych w Europie. Wyrównana nie znaczy najlepsza, co pokazała trwająca edycja Ligi Mistrzów.

Autor: Kamil Kania

35. kolejka Premier League – terminarz pozostałych spotkań:

niedziela:

13:00, Manchester United - Swansea City

15:05, Everton FC - Chelsea Londyn

15:05, Middlesbrough - Manchester City

17:30, Tottenham Hotspur - Arsenal Londyn

poniedziałek:

21:00, Watford FC - Liverpool FC