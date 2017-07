Premier League. Lukaku wezwany do sądu za zbyt głośną imprezę

Piłkarz Evertonu Romelu Lukaku, który ma przejść do Manchesteru United za ok 85,5 mln euro, ma kłopoty z prawem. Został wezwany do sądu w Los Angeles, ponieważ za głośno imprezował podczas wakacji. Belg nie reagował na wcześniejsze ustne upomnienia policjantów.

Zdjęcie Romelu Lukaku (z prawej) /AFP

Do incydentu doszło w nocy z 2 na 3 lipca. Według relacji mediów, funkcjonariusze, w odpowiedzi na pięć różnych wezwań, pięciokrotnie pojawili się w mieszkaniu, w którym zatrzymał się Lukaku, i kazali mu ściszyć muzykę.

Za szóstą wizytą policjanci wręczyli mu wezwanie do sądu na 2 października w związku z popełnieniem wykroczenia.

Ta data przypada na przerwę w rozgrywkach ligowych na mecze drużyn narodowych. Manchester United, do którego Lukaku najprawdopodobniej przejdzie jeszcze w lipcu, na 30 września ma zaplanowany mecz z Crystal Palace, z kolei 7 października Belgia zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną w eliminacjach mistrzostw świata 2018. Trzy dni później zagra z Cyprem.