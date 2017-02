Premier League: Goleada Manchesteru City i męczarnie United

W 23. kolejce Premier League Manchester City rozbił West Ham United 4-0. Debiutanckiego gola dla "The Citizens" zdobył nowy nabytek Pepa Guardioli - Gabriel Jesus. Manchester United męczył się za to z Hull City i tylko bezbramkowo zremisował z nową drużyna Kamila Grosickiego. Polak oglądał mecz z trybun.

Nieustannie krytykowany ostatnio Manchester City rozbił na wyjeździe West Ham United 4-0. Podopieczni Pepa Guardioli już po pierwszej połowie prowadzili 3-0. Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się Kevin de Bruyne, który po podaniu od Gabriela Jesusa dołożył tylko nogę i wpakował piłkę do siatki. Cztery minuty później drugą bramkę zdobył natomiast David Silva.

Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy pierwszego gola dla Manchesteru City strzelił nowy nabytek klubu - Gabriel Jesus. Brazylijczyk wykorzystał podanie od Sterlinga i pewnie pokonał bezradnego bramkarza gospodarzy. Po przerwie "The Citizens" nie zwalniali tempa. W 66. minucie rzut karny wywalczył Raheem Sterling, a "jedenastkę" pewnie wykorzystał Yaya Toure.

Dzięki zwycięstwu Manchester przełamał passę dwóch meczów bez wygranej. "The Citizens" zajmują piąte miejsce. Do pierwszej Chelsea tracą 10 punktów.



W drugim, środowym spotkaniu Premier League Manchester United męczył się z ostatnim w tabeli Hull City. Nowa drużyna Kamila Grosickiego nie dała się pokonać na Old Trafford.

W 73. minucie gry bliski strzelenia gola dla "Czerwonych Diabłów" był Juan Mata. Strzał Hiszpana fantastycznie obronił jednak Jakupović, a technologia goal-line pokazała, że piłka całym obwodem nie przekroczyła linii bramkowej.



Pod koniec spotkania Hull City mogło sensacyjnie strzelić zwycięskiego gola. Lazar Marković huknął na bramkę "Czerwonych Diabłów", ale futbolówka szczęśliwie dla gospodarzy odbiła się tylko od słupka.



Dla Manchesteru United był to już trzeci z rzędu zremisowany mecz w Premier League. Hull City dzięki zwycięstwu wskoczyło na przedostatnie miejsce w tabeli.



W ostatnim środowym spotkaniu Premier League Stoke zremisowało z Evertonem 1-1.