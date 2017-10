Premier League. Drużyna Grzegorza Krychowiaka zagra z Manchesterem City

Niepokonany w tym sezonie Manchester City sprawdzi w sobotnim spotkaniu 10. kolejki Premier League West Bromwich Albion Grzegorza Krychowiaka. Bramkarz Swansea City Łukasz Fabiański postara się powstrzymać piłkarzy swojego byłego klubu - Arsenalu.

Zdjęcie Grzegorz Krychowiak /Fot. Steve Bardens /Getty Images

Krychowiak i jego zespół mają przed sobą ciężkie tygodnie. West Brom nie odniósł ani jednego zwycięstwa w ostatnich ośmiu spotkaniach, a w najbliższych czterech kolejkach czekają go spotkania z City, Chelsea Londyn i Tottenhamem Hotspur.

Polak grał już raz z Manchesterem City w barwach WBA. 20 września w 1/16 finału Pucharu Ligi podopieczni Hiszpana Josepa Guardioli ograli drużynę z Krychowiakiem w składzie 2-1. We wtorek "The Citizens" awansowali do ćwierćfinału po pokonaniu w rzutach karnych Wolverhampton Wanderers. Po 90 i 120 minutach było 0-0.

Mecz w West Browmich rozpocznie się w sobotę o 16. Wtedy też w Londynie Arsenal podejmie Swansea City, w którego bramce najprawdopodobniej wystąpi Fabiański.

Polak jest podstawowym bramkarzem "Łabędzi", ale wcześniej kilka lat spędził w ekipie Arsenalu, w której przegrywał walkę o miejsce w pierwszym składzie z Wojciechem Szczęsnym. Jest jednak wciąż szanowany przez kibiców "Kanonierów" - w marcu ubiegłego roku, gdy zespół z Walii pokonał Arsenal 2-1 na wyjeździe, Fabiański został na boisku dłużej po zakończeniu spotkania, a widzowie oklaskiwali go przez kilkadziesiąt sekund.

Swansea City ma niewielkie szanse w sobotnim starciu. Arsenal byłby faworytem nawet wówczas, gdyby "Łabędzie" zagrały w najsilniejszym składzie. Tymczasem trener Paul Clement poinformował, że kontuzjowani są Portugalczyk Renato Sanches, Wilfried Bony z Wybrzeża Kości Słoniowej oraz Szwed Martin Olsson.

"Trzeba zachować spokój. Jeśli jest się skoncentrowanym i sumiennym, nadejdą lepsze chwile. Jeśli to przetrzymamy, zaczniemy zbierać owoce naszej wspólnej pracy" - powiedział szkoleniowiec "Łabędzi", które z dorobkiem ośmiu punktów zajmują 15. miejsce w tabeli.

Arsenal zgromadził dwa razy więcej "oczek" i jest piąty. Do lidera - Manchesteru City - traci dziewięć.

"Nie mamy już marginesu błędu, bo mieliśmy słabe wyniki na wyjazdach. Dlatego musimy zdobywać jak najwięcej punktów przed własną publicznością" - podkreślił trener gospodarzy Francuz Arsene Wenger.

Meczem kolejki będzie starcie Manchesteru United z Tottenhamem Hotspur na Old Trafford w sobotę o 13.30. To pojedynek wicelidera z trzecim zespołem Premier League i zarazem wicemistrzem kraju. Obie ekipy mają po 20 punktów.

Obie zanotowały też w ostatnim czasie wpadki. Przed tygodniem "Czerwone Diabły" niespodziewanie przegrały na wyjeździe z Huddersfield Town 1-2 (pierwsza porażka w sezonie), natomiast w środę Tottenham odpadł w 1/8 finału Pucharu Ligi, wyeliminowany przez lokalnego rywala West Ham United 2-3, mimo że do przerwy miał dwubramkową przewagę.

"Jestem bardzo rozczarowany, bo na drugą połowę wyszedł zupełnie inny zespół niż na pierwszą. Straciliśmy koncentrację i pozwoliliśmy rywalom wrócić do gry. Jestem zaskoczony tym, jak graliśmy po przerwie, ale czasem tak bywa. W futbolu nie wolno myśleć, że się wygrało, dopóki sędzia nie zagwiżdże po raz ostatni. Musimy przeanalizować, dlaczego tak się stało, i odzyskać najwyższą formę na mecz z Manchesterem United" - powiedział menedżer Tottenhamu Argentyńczyk Mauricio Pochettino, cytowany na oficjalnej stronie internetowej klubu.

O 16 w sobotę swój mecz rozegra dziewiąty w tabeli Liverpool, którego rywalem będzie Huddersfield Town. Trenerzy obu drużyn - Niemiec Juergen Klopp i jego rodak David Wagner - prywatnie są przyjaciółmi.

Wagner, który w trakcie kariery piłkarskiej reprezentował USA, był świadkiem na ślubie Kloppa; z kolei Klopp jest ojcem chrzestnym jednej z córek Wagnera.

"Nie na co dzień przyjaciele spotykają się w takich okolicznościach. Ale pamiętajmy, że najważniejsze jest nie to, że my gramy przeciwko sobie, ale że Huddersfield Town zmierzy się na wyjeździe z Liverpoolem" - powiedział na konferencji prasowej trener gości.