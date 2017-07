Premier League. Antonio Conte przedłużył kontrakt z Chelsea

Antonio Conte zostaje w Chelsea. Włoski szkoleniowiec właśnie przedłużył umowę o dwa lata.

- Jestem bardzo zadowolony z tego faktu - podkreśla szkoleniowiec na oficjalnej stronie klubu.

Kibice Chelsea mogą odetchnąć z ulgą, bo Włochowi wiele zawdzięczają. To właśnie pod wodzą Conte Chelsea odzyskała mistrzostwo Anglii.



- Przez miniony rok trenowaliśmy ekstremalnie ciężko, by osiągnąć coś niesamowitego, z czego jest bardzo dumny. Teraz musimy trenować nawet ciężkiej, by pozostać na szczycie - podkreśla Conte.

Szkoleniowiec podziękował także fanom mistrza Anglii.



- Dali mi wielkie wsparcie i teraz bardzo ważne, byśmy to wszystko wspólnie kontynuowali - zaznacza.



Z przedłużenia umowy bardzo zadowolone są także władze Chelsea.



- Antonio w zeszłym sezonie osiągnął wielki sukces, bardzo szybko zaadoptował się w angielskim futbolu - podkreśla Marina Granowskaia, dyrektor Chelsea.

Teraz przed Conte jeszcze większe wyzwania - obrona mistrzostwa Anglii, ale przede wszystkim walka z wielkimi firmami w Lidze Mistrzów.



Pit