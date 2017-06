Peter Crouch im starszy, tym bardziej chce mu się grać

Napastnik zespołu angielskiej Premier League Stoke City, były reprezentant Anglii Peter Crouch przyznał, że z wiekiem staje się coraz bardziej głodny futbolu i wbrew zwyczajowi, na razie nawet nie myśli o zakończeniu kariery.

Zdjęcie Peter Crouch (drugi od prawej) /AFP

36-letni napastnik, występujący w Stoke od sześciu sezonów uważa, że nadal może walczyć o miejsce w podstawowym składzie zespołu, który w sezonie 2016/17 uplasował się w Premier League na 13. pozycji.

- Po osiągnięciu pewnego wieku ludzie generalnie myślą o zakończeniu kariery zawodowej i emeryturze. Ja przeciwnie, nadal bardzo chcę grać, piłka nożna daje mi wiele satysfakcji. Kocham to, co robię i nadal chcę robić. Nie wyobrażam sobie tego, co będzie "po". Dzień, gdy nie trenuję jest dla mnie zmarnowany - uważa były napastnik Tottenham Hotspur, Liverpoolu, Aston Villi i Portsmouth.

Na pytanie jak długo jeszcze chce występować na boisku, Crouch odpowiedział krótko: "Tak długo, jak będzie mi to sprawiało frajdę i jak długo będę potrzebny w zespole".

Mający 201 cm wzrostu piłkarz wystąpił w latach 2005-2010 w reprezentacji Anglii w 42 meczach, w których zdobył 22 bramki.