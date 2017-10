Pep Guardiola: Tytuł już w styczniu? To całkowicie nierealne!

Manchester City idzie jak burza i menedżer Liverpoolu Juergen Klopp stwierdził nawet, że kwestia tytułu mistrza Anglii może rozstrzygnąć się już w styczniu. Menedżer Man City Pep Guardiola szybko odpowiedział: - To całkowicie nierealne!

Dziewięć zwycięstw i tylko jeden remis w dziesięciu pierwszych kolejkach Premier League, a do tego bilans bramkowy 35-6! Manchester City rozpoczął sezon koncertowo.



W sobotę pokonał West Bromwich Albion 3-2 na wyjeździe. Wcześniej o sile ekipy Guardioli przekonał się m.in. Liverpool, który dostał lanie 0-5. Teraz menedżer "The Reds" Juergen Klopp ocenił, że jeśli "The Citizens" będą nadal tak grać, to zostaną mistrzami już w styczniu.

Guardiola szybko zareagował na słowa niemieckiego trenera. - Czy w ogóle słyszeliście o zespole, który wywalczył tytuł już w styczniu? Ja też nie. To całkowicie nierealne! - skomentował Katalończyk.

- Nie można wygrywać wszystkich meczów przez pięć czy sześć miesięcy. To nierealne. Tak nie wygląda futbol na najwyższym poziomie - przekonywał Guardiola.

Ubiegły sezon jego zespół zakończył na trzecim miejscu ze stratą aż 15 punktów do Chelsea. - Jest wielka różnica w porównaniu obecnego sezonu do poprzedniego. Przed rokiem nie graliśmy dobrze i nie mieliśmy szans na wygranie ligi - dodał.

- Teraz jesteśmy w dobrym nastroju. Wierzymy, że możemy strzelać gole i strzelamy - powiedział Guardiola.

Także menedżer sobotniego rywala Man City - West Bromu, Tony Pulis powiedział, że nie wierzy scenariusz przedstawiony przez Kloppa. - Z pewnością są jednym z głównych faworytów, ale sezon jest długi i jest wiele przeszkód, które muszą przezwyciężyć - powiedział Pulis.

