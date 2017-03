Manchester City pokonał na wyjeździe Sunderland 2-0 w meczu 27. kolejki Premier League. Po spotkaniu Pep Guardiola miał jednak drobne pretensje do swoich piłkarzy o to, że zbyt wcześnie skupili się na utrzymaniu wyniku, zamiast starać się powiększyć prowadzenie.

Zdjęcie Trener Manchesteru City Pep Guardiola /PAP/EPA

"Prowadzenie 2-0 jest niezwykle niebezpieczne, zwłaszcza tutaj, w lidze angielskiej. Przy 3-0 można tak robić. Lubię, gdy kontroluje się grę, wymieniając dużo podań, a nie cofając się do obrony. Ale tak można robić przy wyniku 3-0 przez ostatnie 15 minut spotkania, a nie przez 35 minut, gdy prowadzisz 2-0, bo to ryzykowne" - powiedział szkoleniowiec "The Citizens".

Reklama

Manchester City zajmuje w tabeli trzecie miejsce z dorobkiem 55 punktów. Podopieczni Guardioli mają jeden mecz zaległy ze Stoke City, który odbędzie się w środę 8 marca. Liderem jest Chelsea Londyn (63 pkt). Na zakończenie 27. kolejki "The Blues" zagrają na wyjeździe z West Ham United.

Zobacz materiał wideo:

Wideo Pep Guardiola: Prowadzenie 2-0 jest niezwykle niebezpieczne. Wideo

Wyniki, terminarz i tabela Premier League