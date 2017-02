Pep Guardiola odpowiedział dziennikarzowi: To niedopuszczalne!

Manchester City zaledwie zremisował bezbramkowo na wyjeździe z Huddersfield Town w meczu Pucharu Anglii i awans do ćwierćfinału rozgrywek rozstrzygnie się dopiero w powtórzonym spotkaniu. Na pomeczowej konferencji prasowej trener "The Citizens" Pep Guardiola odniósł się do krytyki, z którą muszą zmagać się szkoleniowcy w Premier League.

"Biorąc pod uwagę wynik spotkania i fakt, że musicie rozegrać powtórkę spotkania w 5. rundzie Pucharu Anglii, to wystawiłbyś inny skład?" - zapytał Guardiolę jeden z dziennikarzy na konferencji prasowej. Pytanie wyraźnie zdenerwowało szkoleniowca Manchesteru City.



"Przyjacielu, to ja podejmuję decyzję, a ty je analizujesz. Robisz to po meczu, a ja muszę je podjąć przed spotkaniem. Wybrałem najlepsze możliwe rozwiązanie. Jeśli się nie zgadzasz możesz to napisać lub powiedzieć" - odparł Guardiola.



"To co słyszę od 10 dni, jak byli piłkarze, dziennikarze traktują np. Arsene’a Wengera, jest niedopuszczalne. Nikt nie ma krzty szacunku do naszej pracy. Dlatego podjąłem takie, a nie inne decyzje, a wy możecie w dowolny sposób je skomentować - stwierdził stanowczo trener "The Citizens" i wyszedł z konferencji.

