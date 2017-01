Paweł Wszołek wykupiony przez Queens Park Rangers

Queens Park Rangers za 2 mln euro wykupiło Pawła Wszołka z Chievo Verona. A jeszcze rano włoscy dziennikarze spekulowali, że piłkarz może przenieść się do... Chelsea Londyn.

Zdjęcie Paweł Wszołek /AFP

Reprezentant Polski podpisał kontrakt do czerwca 2019 roku. QPR skorzystało z klauzuli zapisanej w umowie wypożyczenia i już teraz wykupiło Wszołka, choć miało na to czas do maja.

Skrzydłowy trafił do Anglii latem, po tym jak z Chievo Verona spadł do Serie B. Szukał klubu i ofertę złożył mu zespół z Championship.



Tymczasem jeszcze rano gruchnęła wiadomość, że Wszołek może trafić do innego klubu z Londynu, a miałaby to być... Chelsea. Informacje brzmiały sensacyjnie, a agencja menadżerska Wszołka ostatecznie je rozwiała.



Skrzydłowy 10 razy wystąpił w reprezentacji Polski. W tym czasie strzelił dwa gole.