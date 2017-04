Paul Pogba nie zagra w derbach Manchesteru

Jose Mourinho, menedżer Manchesteru United, przyznał, że Paul Pogba nie wystąpi w czwartkowych derbach z City. To będzie zaległy mecz 26. kolejki Premier League.

Zdjęcie Paul Pogba ma problem mięśniowy /Jan Kruger /Getty Images

Francuski pomocnik opuści konfrontację z "The Citizens" z powodu urazu mięśniowego, którego doznał w niedzielnym spotkaniu z Burnley FC.

Portugalski szkoleniowiec będzie jednak miał do dyspozycji Antonio Valencię i Andera Herrerę.

Zwycięstwo na Etihad Stadium pozwoliłoby United przeskoczyć City w tabeli i zajmować czwartą pozycję.

Według Mourinha walka o zakończenie sezonu na co najmniej tym miejscu jest ważniejsza niż najbliższe derby.

"Samo uplasowanie się w tabeli przed City nic nie znaczy. Jeśli my zajmiemy piąte miejsce, a oni szóste, będziemy przed nimi, ale to nic nie będzie znaczyć" - powiedział menedżer "Czerwonych Diabłów".

"Jeśli natomiast oni zakończą jako trzeci, a my będziemy na czwartej pozycji, to będzie znaczyć wiele. Tutaj nie chodzi o Pepa Guardiolę i City. Tutaj chodzi o cele, a my chcemy grać w Lidze Mistrzów i wciąż prowadzą tam dwie drogi (Premier League i Liga Europejska, gdzie jego podopieczni są w półfinale - przyp. red.)" - dodał Portugalczyk.

Oprócz Pogby w czwartek w ekipie United nie zagrają również kontuzjowani: Zlatan Ibrahimović, Juan Mata, Chris Smalling, Phil Jones i Marcos Rojo.

"Pojedziemy z tym, kogo mamy i będziemy walczyć. Wierzę w chłopaków. Do końca sezonu będziemy robili wszystko, co w naszej mocy. Jesteśmy walczakami" - stwierdził Mourinho.

Pawo