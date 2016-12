Paul Gascoigne trafił do szpitala po pijackiej awanturze

Paul Gascoigne, była gwiazda brytyjskiego futbolu, trafił do szpitala po awanturze, jaką wywołał pod wpływem alkoholu w jednym z londyńskich hoteli, podały w środę tamtejsze media.

Zdjęcie Paul Gascoigne /AFP

Jak wynika z relacji świadków 49-letni były piłkarz "znieważył na tle rasowym" innych gości, obmacywał kobiety i rozrzucał wokoło pieniądze.

Londyńska policja potwierdziła, że została wezwana do hotelu w Londynie w związku z zakłócaniem porządku we wtorkowy wieczór, a następnie 49-letni mężczyzna trafił do szpitala z obrażeniami głowy.

"On nie został zatrzymany. Teraz ma być zwolniony ze szpitala i odesłany do domu" - powiedział Terry Baker, rzecznik Gascoigne'a, cytowany przez "Daily Mail".

Policja poinformowała, że były reprezentant Anglii w szpitalu znajdował się w "stabilnym stanie", a dochodzenie się toczy.

Alvin Carpio, jeden ze świadków zdarzenie, napisał potem na portalu społecznościowym, że Gascoigne wyglądał na "bardzo pijanego" i został przez kogoś "zrzucony ze schodów".

Gascoigne był jednym z największych talentów piłkarskich na Wyspach, w reprezentacji Anglii wystąpił 57 razy, ale od 2004 roku, kiedy zakończył karierę sportową, zmaga się z alkoholizmem.