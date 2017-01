Patrick Vieira zostanie menadżerem Sunderlandu?

Były reprezentant Francji i ikona Arsenalu Londyn, Patrick Vieira ma objąć posadę menadżera Sunderlandu - twierdzi "The Sun".

Zdjęcie Patrick Vieira (z prawej) na trybunach Stade de France podczas meczu towarzyskiego Francja - Brazylia /AFP

40-latek pracuje obecnie w New York City FC (MLS), gdzie może liczyć na sowite wynagrodzenie, ale prestiż Premier League może skusić go do rozstania z nowojorczykami.



Patrick Vieira zna smak Premier League z boiska. Francuz jest prawdziwą legendą Arsenalu Londyn, w którym w latach 1996-2005 rozegrał 279 ligowych meczów i zdobył trzy mistrzostwa Anglii. To właśnie na Wyspach zakończył karierę, a ostatni profesjonalny sezon rozegrał dla Manchesteru City. W trakcie kariery reprezentował również barwy Cannes, Milanu, Juventusu i Interu, a z reprezentacją Francji (107 meczów, 9 goli) zdobył mistrzostwo świata i mistrzostwo Europy.



Francuz nie ma dużego doświadczenia w roli menadżera. Zanim objął stanowisko trenera New York City FC w 2015 roku, dwa sezony pracował z rezerwami Manchesteru City.

Działacze Sunderlandu poszukują nowego szkoleniowca, bo rozczarowuje ich David Moyes. Szkot, który pracuje z zespołem od lipca przegrał aż 15 z 22 meczów w Premier League. Drużyna zajmuje obecnie ostatnie miejsce w tabeli.