Obrońca Hull City Alex Bruce zwolniony przez… Twittera

Kolega z zespołu Kamila Grosickiego – Alex Bruce, dowiedział się, że klub nie planuje przedłużyć z nim umowy przez Twittera. Obrońca od razu skomentował sytuację w mediach społecznościowych.

Zdjęcie Alex Bruce (L) /Getty Images

Kontrakt piłkarza wygasa wraz z końcem tego sezonu. Hull City na Twitterze zakomunikowało, że klub nie przedłuży z obrońcą umowy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że obrońcy nikt tego wcześniej osobiście nie zakomunikował.

"Dzięki, że daliście mi znać! Wszystkiego dobrego" - napisał Alex Bruce na Twitterze, cytując przy okazji wpis Hull City.

Wygląda więc na to, że piłkarz nie miał wcześniej o tym pojęcia. Na liście zawodników, którzy opuszczą drużynę pod koniec sezonu nie znalazło się nazwisko Kamila Grosickiego. Polak ma umowę z klubem do 2020 roku, ale w kontrakcie pojawił się zapis, że jeśli drużyna spanie z Premier League, będzie mógł odejść do innego zespołu.

AK