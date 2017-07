Nemanja Matić bliski transferu z Chelsea do Manchesteru United

Serbski pomocnik Chelsea Londyn - Nemanja Matić przeszedł testy medyczne w Manchesterze United i już wkrótce ma zostać piłkarzem "Czerwonych Diabłów".

Zdjęcie Nemanja Matić /AFP

Jak poinformował manchestereveningnews.co.uk, piłkarz pojawił się w niedzielę w centrum treningowym Man Utd w Carrington.

Reklama

Matić ma pozwolenie na transfer już od ponad dwóch miesięcy, ale oba kluby długo negocjowały warunki. Ostatecznie transfer ma zamknąć się w kwocie 40 mln funtów (45 mln euro).



28-letni serbski piłkarz dwukrotnie był pozyskiwany przez Chelsea. W 2009 roku trafił do niej ze słowackiego klubu MFK Koszyce za 1,5 mln euro, a gdy nie wywalczył sobie miejsca w składzie, najpierw grał w holenderskim Vitesse Arnhem na zasadzie wypożyczenia, a następnie w 2011 roku odszedł do Benfiki Lizbona. "The Blues" odkupili go po raz drugi w 2014 roku za 20 mln euro.

Rosły Serb (194 cm) stał się podstawowym zawodnikiem i pomógł zespołowi wywalczyć mistrzostwo Anglii w 2015 roku, gdy menedżerem był Jose Mourinho, a więc obecny menedżer Manchesteru United.

Angielskie media twierdzą, że klub ogłosi transfer jeszcze w niedzielę albo w poniedziałek.

Man Utd pozyskał latem Victora Lindeloefa i Romelu Lukaku. Portugalski trener "Czerwonych Diabłów" przyznał przed kilkoma dniami, że chciałby wzmocnić drużynę jeszcze dwoma zawodnikami, ale liczy się z tym, że może dostać tylko jednego.

MZ