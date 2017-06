Nathan Ake przechodzi z Chelsea do Bournemouth

Holenderski obrońca Nathan Ake przechodzi z Chelsea Londyn do Bournemouth za 20 milionów funtów. To rekordowy transfer klubu, którego barw broni Artur Boruc.

/AFP

Nathan Ake spędził pół minionego sezonu w Bournemouth na wypożyczeniu. W styczniu tego roku wrócił na Stamford Bridge. 22-letni zawodnik wystąpił jednak w zaledwie pięciu meczach Chelsea. "The Cherries" postanowili wykupić Holendra.



"Świetnie się tu bawiłem w zeszłym sezonie, więc jestem bardzo szczęśliwy, że wracam" - powiedział Ake. "Chelsea jest świetnym klubem i wiele się w nim nauczyłem, ale to jest nowy krok w mojej karierze. Kibice nie widzieli mnie jeszcze w najlepszym wydaniu. Zawsze ustawiam sobie poprzeczkę wysoko i wiem, że jeszcze jeszcze sporo rzeczy nad którymi muszę ciężko pracować. Dzięki pomocy trenera Bournemouth będę lepszym piłkarzem" - dodał obrońca.



To drugi zawodnik, którego Bournemouth kupiło z Chelsea w letniej przerwie. Wcześniej "The Cherries" sfinalizowali transfer bramkarza Asmira Begovicia. W sumie klub Boruca przelał na konto "The Blues" 32 miliony funtów.



