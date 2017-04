Mourinho po pokonaniu Chelsea: To był wyjątkowo dobry mecz

- Pokonaliśmy świetny, dobrze grający zespół, który nieprzypadkowo jest liderem. To był nasz wyjątkowy występ - powiedział po triumfie 2-0 nad Chelsea trener Manchesteru United Jose Mourinho.

Zdjęcie Jose Mourinho. /AFP

- To był wyjątkowy występ, bo i rywal był wyjątkowy. Chelsea jest liderem tabeli i grała dobrze, my również. To był bardzo solidny występ - uważa "Mou".



- Namnożyliśmy problemów rywalowi nawet wtedy, gdy był przy piłce, bo bardzo dobrze kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku. Z kolei, gdy byliśmy przy piłce, byliśmy szybcy i agresywni, dobrze przechodziliśmy z obrony do ataku. Dlatego jestem szczęśliwy ze sposobu, w jaki zagraliśmy - zaznacza Portugalczyk.



Zapytany o to, czy czuje satysfakcję z powodu pokonania Chelsea, którą prowadził w przeszłości, odparł:

- Nie, satysfakcję czuję z innych powodów. Przede wszystkim Liverpool i Manchester City wygrały swoje mecz, więc gdybyśmy stracili punkty, byłoby już "do widzenia" naszym szansom na zakończenie ligi w czołowej czwórce. Nadal musimy walczyć do końca, bo nie wiemy, co się wydarzy w Lidze Europejskiej. Dlatego trzy punkty wywalczone na Chelsea są wręcz fenomenalne - dodał.



- Drugi powód mojej satysfakcji to to, że rywal jest liderem. Zamiast Chelsea mogliby się nazywać Arsenalem czy Tottenhamem, albo jeszcze inaczej. Lider to lider, jak go już pokonujesz, to zawsze uczucie jest wyjątkowe - powiedział Mourinho.

MiBi