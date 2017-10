Młody fan Huddersfield Town przesłał piłkarzowi znalezione pięć funtów

Mały kibic Huddersfield Town Adam Bhana przesłał do klubu list, do którego dołączył pięciofuntowy banknot znaleziony podczas sensacyjnie wygranego 2-1 meczu Premier League z Manchesterem United. Postanowił w ten sposób wynagrodzić jednego z bohaterów spotkania.

Zdjęcie Aaron Mooy i menedżer David Wagner /Gareth Copley /Getty Images

Dyrektor ds. marketingu "Terierów" zamieścił w internecie zdjęcie odręcznie napisanego listu Bhany, w którym poprosił, by pieniądze przekazać Aaronowi Mooyowi. Australijski pomocnik beniaminka zdobył pierwszą z bramek dla gospodarzy w sobotniej konfrontacji z "Czerwonymi Diabłami".

"Byłem na meczu z Manchesterem United. Znalazłem na stadionie pięciofuntowy banknot i przekazałem go mojemu tacie, bo nie wolno zatrzymywać czegoś, co nie jest nasze. Czy możecie spytać pana Wagnera (David Wagner to trener Huddersfield Town - PAP), czy Aaron Mooy może zatrzymać te pieniądze, ponieważ zagrał bardzo dobrze i zdobył bramkę? Dołączam pięć funtów w kopercie. Dziękuję" - napisał młody kibic.

Od razu zyskał sporą sympatię w sieci wśród fanów Huddersfield Town i zawodników. Wieści o jego liście dotarły też do Mooya, który przyznał, że chciałby spotkać się z Bhaną.