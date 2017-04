Michał Żyro wraca na boisko po roku przerwy

Michał Żyro, niemal dokładnie w rocznicę bolesnej kontuzji, wróci na boisko. Na początek wystąpi jedynie w sparingu. W kwietniu 2016 roku skrzydłowy zerwał więzadła.

Zdjęcie Michał Żyro jeszcze w barwach Legii Warszawa /East News

5 kwietnia 2016 roku kariera Michała Żyry stanęła pod znakiem zapytania. W spotkaniu z MK Dons został brutalnie sfaulowany, a następstwem tego było zerwanie więzadła pobocznego strzałkowego w kolanie. Prognozy były jasne - rok przerwy i długa rehabilitacja.

Kontuzja przyszła w najgorszym możliwym momencie. Żyro za pół miliona euro przeniósł się z Legii Warszawa do Wolverhampton i akurat wywalczył miejsce w pierwszym składzie. W siedmiu meczach strzelił trzy gole, a interesował się nim nawet Adam Nawałka, który stopniowo budował kadrę na Euro 2016.



Z tych planów nic nie wyszło, a od debiutu w reprezentacyjnych barwach w 2014 roku, Żyro jeszcze pięć razy wystąpił w kadrze.



W styczniu tego roku wziął ślub, a był to prawdopodobnie jeden z przyjemniejszych momentów podczas długiej przerwy. Niemal dokładnie po roku, 4 kwietnia, po raz pierwszy od feralnego meczu, wyjdzie na boisko. Informacją piłkarz pochwalił się na Twitterze. Co prawda nie zagra od razu w lidze, ale będzie musiał budować formę przez sparingi.





Żyro ma 25 lat. W barwach Legii Warszawa strzelił 13 goli w 96 meczach. Wcześniej reprezentował barwy KS Piaseczno. Od początku 2016 roku jest piłkarzem Wolverhampton, które plasuje się w środku stawki w Championship.



Tak doszło do kontuzji Żyry:





