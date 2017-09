Mecz Chelsea - Manchester City hitem siódmej kolejki Premier League

Chelsea zagra dziś o 18.30 z Manchesterem City w hicie angielskiej Premier League. Nie dojdzie jednak do starcia supersnajperów: Alvaro Moraty i Sergio Aguero.

Zdjęcie Napastnik Chelsea Alvaro Morata /AFP

Drugi z klubów z Manchesteru - United podejmie dziś fatalnie grający zespół Crystal Palace.

Reklama

Każdy kolejny dzień przynosi złe informacje dla menedżera City Pepa Guardioli. W czwartek okazało się, że francuski obrońca Benjamin Mendy (w przerwie letniej przeniósł się z AS Monaco, za 52 miliony funtów) ma zerwane więzadło w prawym kolanie, co oznacza, że będzie wykluczony z gry przez kilka miesięcy.

Z kolei w piątek media poinformowały, że podczas prywatnego pobytu w Amsterdamie złamania żeber doznał Sergio Aguero. Argentyński napastnik poleciał na koncert, a w drodze powrotnej na lotnisko był uczestnikiem wypadku; kierowca stracił panowanie nad samochodem i uderzył w przydrożny słup.

W obecnym sezonie Aguero jest na czele najskuteczniejszych w Premier League, wspólnie z Alvaro Moratą (Chelsea) i Romelu Lukaku (Manchester United). Wszyscy zdobyli dotąd po sześć bramek.

Aguero zabraknie w kilku meczach londyńczyków, z kolei Morata ma się dobrze, a na łamach miejscowych mediów chwali włoskiego trenera Antonio Conte. - Jestem w Chelsea, bowiem tu we mnie wierzą, trener we mnie wierzy, a ja jestem szczęśliwy. W Anglii jest wiele drużyn walczących o mistrzostwo, a teraz czeka nas mecz z jedną z nich - Manchesterem City - powiedział Morata, który w ostatnim "okienku" przeszedł z Realu Madryt do Chelsea.

W ekipie mistrza kraju zabraknie zawieszonego David Luiza i kontuzjowanego Danny'ego Drinkwatera.

- Niestety, nie mamy czasu aby odpowiednio zregenerować się po spotkaniu Ligi Mistrzów z Atletico Madryt (2-1). Uważam, że jesteśmy pokrzywdzeni. Drużyna City grała dzień wcześniej u siebie (2-0 z Szachtarem Donieck), a my wróciliśmy w czwartek o 4 nad ranem - przyznał Conte.

W tabeli, po sześciu kolejkach, prowadzi ekipa City przed United - po 16 pkt. Chelsea zgromadziła 13 "oczek".

Manchester United w sobotę zmierzy się z najgorszym klubem rozgrywek Crystal Palace - 0 pkt, w bramkach 0-13.

Grupę "pościgową" otwiera czwarty wicemistrz Anglii Tottenham Hotspur - 11 pkt. Przeciwnikiem "Kogutów" będzie na wyjeździe beniaminek Huddersfield Town, który solidnie rozpoczął sezon; w dorobku ma 9 pkt (tylko jedna porażka).

W sobotę odbędą się mecze klubów polskich piłkarzy. Bournemouth (Artur Boruc) zagra z mistrzem z 2016 roku Leicester City, Southampton (Jan Bednarek) ze Stoke City, West Bromwich Albion (Grzegorz Krychowiak) z Watfordem, zaś Swansea City (Łukasz Fabiański) z West Ham United. Nazajutrz Arsenal Londyn (Krystian Bielik) zmierzy się z Brighton and Hove Albion.