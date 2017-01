Marcus Rashford może pobić rekord Charltona i Rooneya

Jose Mourinho, menedżer Manchesteru United, uważa, że Marcus Rashford pewnego dnia może pobić strzelecki klubowy rekord, który należy do Bobby'ego Charltona i Wayne'a Rooneya.

Zdjęcie Marcus Rashford /Clive Brunskill /Getty Images

W sobotę Rooney, trafiając do siatki w meczu z Reading FC (4-0) w trzeciej rundzie Pucharu Anglii, zdobył 249. bramkę dla "Czerwonych Diabłów", wyrównując osiągnięcie Charltona, który oczywiście oglądał to wydarzenie z trybun Old Trafford.

Reklama

Portugalski szkoleniowiec sądzi, że obecnie będzie niezwykle trudno komukolwiek to powtórzyć, ale szansę może mieć 19-letni Rashford.

"Nie znam dokładnych danych, ale inni piłkarze, którzy są wysoko w tej klasyfikacji, już nie grają w United. We współczesnej piłce nożnej takie rzeczy są bardzo trudne do zrobienia" - powiedział Mourinho.

"Marcus ma dopiero 19 lat. Jeśli będzie grał w barwach United do końca swojej kariery, to może tego dokonać, ale Rooney strzelił naprawdę dużo goli" - dodał.

Rashford zadebiutował w barwach "Czerwonych Diabłów" w lutym zeszłego roku, od tego czasu zdobywając 14 bramek.