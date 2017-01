Marco Silva trenerem Hull City

Portugalczyk Marco Silva został trenerem piłkarzy Hull City, którzy zajmują ostatnie miejsce w tabeli Premier League. Szkoleniowiec zastąpił zwolnionego we wtorek Mike'a Phelana.

Zdjęcie Marco Silva /AFP

39-letni Portugalczyk związał się z klubem do końca sezonu. Póki co Hull City może szybko wrócić do drugiej ligi, po tym jak w maju wywalczyło awans do Premier League. Beniaminek nie wygrał bowiem ostatnich dziewięciu meczów ligowych i z dorobkiem 13 punktów zamyka tabelę.

Reklama

Silva w lipcu zrezygnował z pracy z Olympiakosem Pireus, po tym jak doprowadził zespół do 43. w historii mistrzostwa Grecji. Wcześniej prowadził Sporting Lizbona i Estoril.