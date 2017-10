Manchester United - Tottenham Londyn 1-0 w Premier League

W bitwie o drugie miejsce w angielskiej ekstraklasie Manchester United pokonał Tottenham Londyn 1-0, po golu w końcówce Anthony'ego Martiala. To goście mieli minimalnie większe posiadanie piłki, oddali o jeden strzał więcej, ale skuteczność była po stronie "Czerwonych Diabłów".

Zdjęcie Henrich Mchitarjan (z prawej) i Mousaa Sissoko /PAP/EPA

Po sennej I połowie, gospodarze przycisnęli w 54. min, gdy przebudził się Ormianin Henrich Mchitarjan. To po jego akcjach przed pustą bramką bliscy dojścia do piłki byli Rashford i Lukaku, ale uprzedzali ich obrońcy.



Później, w strugach padającego deszczu, Mchitarjan zszedł z boiska, by zrobić miejsce dla Lingarda. Za wyprowadzanie ataków wziął się wówczas Romelu Lukaku, po którego kontrze w 74. min zapachniało golem dla gospodarzy, jednak londyńczyków uratowała piękna parada Hugo Llorisa.

W rewanżu, zza pola karnego kopnął Christian Eriksen, ale zamiast bramki dla "Kogutów" były chóralne śmiechy kibiców United, gdyż piłka przeleciała o kilka metrów nad poprzeczką.

Za moment Eriksen podał prostopadle do Delego Alliego, ten jednak z czterech metrów, uderzając bez przyjęcia, bo David de Gea nadciągał, posłał piłkę obok słupka! To była najlepsza sytuacja bramkowa w tym meczu do momentu tej z 79. min, gdy po dośrodkowaniu z prawej flanki Lingarda, Lukaku zagłówkował z 12 m w słupek!

W 81. min, po potwornej gafie obrońców (głównie Ercia Diera, który zgubił krycie), wybiciu spod bramki de Gei i przedłużeniu głową Lukaku, Martial huknął z woleja w prawy róg i było 1-0!



"Koguty" próbowały do końca odrobić straty, ale ekipa Jose Mourinho broniła się konsekwentnie. To szósta porażka Mauricio Pochettino w wyjazdowych starciach z zespołami Mourinha. Jose wykazał się wyczuciem, gdyż losy spotkania przesądził wprowadzony przez niego z ławki rezerwowych zawodnik.





10. kolejka Premier League:

Manchester United - Tottenham Londyn 1-0 (0-0)



Bramka:

1-0 Martial (81. z podania Lukaku).

MiBi