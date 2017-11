Manchester United sprzeda Marouane'a Fellainiego. Fred na celowniku

Manchester United zgodził się sprzedać Marouane'a Fellainiego do tureckiego Besiktasu Stambuł za osiem milionów funtów - informują angielskie media. Trener "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho toruje w ten sposób drogę do transferu Brazylijczyka Freda z Szachtara Donieck.

Zdjęcie Marouane Fellaini /AFP

Kontrakt Fellainiego z Manchesterem United wygasa z końcem czerwca 2018 roku. Dla "Czerwonych Diabłów" jest to więc ostatni moment, żeby zarobić na sprzedaży belgijskiego pomocnika. Według "Mirror", umowa między klubami już została zawarta. Wszystko wskazuje na to, że Fellaini nie będzie jedynym zawodnikiem, który w zimowym okienku opuści Old Trafford. Mourinho przymierza się bowiem do wzmocnienia składu, ale najpierw musi sprzedać kilku graczy.



Na celowniku "The Special One" znalazł się ofensywny pomocnik Fred z Szachtara Donieck. Brazylijczyk jest wyróżniającą się postacią ukraińskiego zespołu, a latem ubiegłego roku przedłużył umowę do końca czerwca 2021 roku. 24-letnim zawodnikiem interesuje się jednak wiele czołowych europejskich klubów. W planach doradców Freda była przeprowadzka do Primera Division - Sevilli lub Valencii, ale perspektywa gry w Manchesterze United może to zweryfikować.



W piątek Mourinho wybrał się na mecz Szwecja - Włochy, żeby zobaczyć Victora Lindelofa, który od niespełna pół roku jest zawodnikiem Manchesteru United. Środkowy obrońca na razie nie gra zbyt wiele w zespole z Old Trafford. Szwedzi wygrali 1-0, a Lindelof rozegrał całe spotkanie. Mourinho obserwował mecz siedząc obok Zlatana Ibrahimovicia.

