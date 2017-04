Manchester United pozyska Silvę, Matuidiego, Harta, Deulofeu i Taliscę?

Manchester United ma być bardzo aktywny w letnim oknie transferowym. Według ostatnich doniesień "Czerwone Diabły" interesują się kilkoma piłkarzami, w tym jednym derbowego rywala - City.

Zdjęcie Bernardo Silva (w biało-czerwonej koszulce) /AFP

Jak podał "The Express" klub z Old Trafford jest gotów wyłożyć 80 milionów funtów na dwóch pomocników z Ligue 1. Obaj grają w drużynach, które w tym sezonie walczą o mistrzostwo Francji.

Reklama

Pierwszy, Bernardo Silva, to lider AS Monaco. Kolega Kamila Glika rozgrywa fantastyczny sezon, co nie przekłada się tylko na ligę, ale także Ligę Mistrzów, gdzie zespół z Księstwa jest już w półfinale. Portugalczyk miałby kosztować 50 milionów funtów.

20 milionów taniej trzeba by zapłacić za Blaise'a Matuidiego, który jest podstawowym piłkarzem PSG, gdzie występuje także Grzegorz Krychowiak.

To nie koniec ewentualnych wzmocnień. "The Mirror" donosi, że United mógłby wzmocnić Joe Hart. Bramkarz jest obecnie wypożyczony z Manchesteru City do Torino FC, ale nie ma przyszłości na Etihad Stadium.



Hart zastąpiłby na Old Trafford Davida de Geę, jeśli ten skusi się na propozycję Realu Madryt.

"The Citizens" za swojego bramkarza zażądaliby jednak wysokiej kwoty.

Z kolei "Don Balon" napisał, że Jose Mourinho szykuje się do pozyskanie skrzydłowego Gerarda Deulofeu. Problem w tym, że piłkarz jest obecnie wypożyczony z Evertonu do AC Milan i podobno oba kluby chcą, żeby w nich grał w przyszłym sezonie.

Poza tym poprzedni pracodawca Deulofeu, czyli FC Barcelona, może go wykupić za 12 mln euro.

Mało? "Daily Star" napisał, że United za 21 milionów euro pozyska Andersona Taliscę. Brazylijczyk jest wypożyczony z Benfiki Lizbona do Besiktasu Stambuł, ale jego agent Jorge Mendes, obiecał klientowi zmianę klubu w najbliższym oknie transferowym. Mendes reprezentuje też Mourinha...

Pawo