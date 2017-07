Manchester United potwierdza: Lukaku blisko transferu

Napastnik Evertonu Romelu Lukaku jest już o krok od przejścia do Manchesteru United. Jest oficjalne potwierdzenie: kluby doszły do porozumienia.

Zdjęcie Romelu Lukaku (z prawej) i Wayne Rooney mogą zmienić kluby /AFP

Dziś Manchester United poinformował na Twitterze, że kluby ustaliły kwotę odstępnego za 24-letniego napastnika reprezentacji Belgii.

Lukaku przejdzie teraz testy medyczne w United i uzgodni szczegóły indywidualnego kontraktu z "Czerwonymi Diabłami".

Według brytyjskich mediów, Lukaku ma przenieść się na Old Trafford za ok. 85 mln euro. Wcześniej pojawiały się informacje, że za piłkarza, którym interesowała się też londyńska Chelsea, trzeba zapłacić nawet 100 mln funtów.

W odwrotnym kierunku może powędrować Wayne Rooney, który po latach ma wrócić do Evertonu.

Lukaku związany jest z Evertonem od 2014 roku. W 110 meczach ligi angielskiej zdobył 53 bramki.



W latach 2011-14 Belg był piłkarzem Chelsea, ale grał niewiele i trafił na wypożyczenie do West Bromwich, a potem do Evertonu. Ten ostatni klub w 2014 roku go wykupił. W 60 meczach reprezentacji Belgii piłkarz zdobył 23 bramki.

W tym okienku transferowym Manchester United zakontraktował dotąd tylko szwedzkiego obrońcę Viktora Lindeloefa z Benfiki Lizbona.

