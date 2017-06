Manchester United. Mourinho woli Kane'a od Ronalda

Jose Mourinho nalega na szefów Manchesteru United, by ci złożyli Tottenhamowi propozycję nie do odrzucenia za Harry'ego Kane'a. 23-letni napastnik to dwukrotny król strzelców Premier League.

Według "Sunday Mirror" Portugalczyk woli angielskiego snajpera od Cristiana Ronalda.

32-letni rodak szkoleniowca United jest łączony z klubem z Old Trafford od czasu, gdy stwierdził, że opuści Hiszpanię i Real Madryt, po tym jak został zamieszany w sprawę oszustw podatkowych.

Teraz jednak wszystko wskazuje na to, że CR7 zostanie na Santiago Bernabeu, a Mourinho nalega na szefów MU, by ci złożyli ofertę nie do odrzucenia za Kane'a. Snajper w ostatnich dwóch sezonach okazał się najlepszy w Premier League.



Tottenham cały czas przekonuje, że nie chce sprzedawać jednej ze swoich największych gwiazd, ale oferta w granicach 100 milionów funtów, może dać prezesowi Danielowi Levy'owi sporo do myślenia.

Portugalski szkoleniowiec chce także pozyskać innego napastnika - Alvara Moratę z Realu Madryt.

Mourinho sądzi, że "Czerwone Diabły" - wzmocnione Kane'em i Moratą, za którego trzeba zapłacić około 60 milionów funtów, będą bardziej konkurencyjne w Premier Leagie, niż nawet po ewentualnym powrocie do klubu Cristiana Ronalda.

