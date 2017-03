Manchester United. Mourinho: Wolę wygrać Ligę Europejską

Menedżer Manchesteru United Jose Mourinho stwierdził, że, gdyby miał wybierać, wolałby triumf w Lidze Europejskiej niż miejsce w pierwszej czwórce Premier League.

Zdjęcie Jose Mourinho /AFP

Portugalczyk obiecał, że zrobi wszystko, aby osiągnąć oba cele.

- Ale jeśli miałbym wybierać, wolę LE. Daje nam to samo, czyli awans do Champions League. Poza tym każde europejskie trofeum jest prestiżowe, do tego mielibyśmy okazję zdobyć Superpuchar Europy - podkreślił 54-letni szkoleniowiec, cytowany na oficjalnej stronie internetowej "Czerwonych Diabłów".

Zespół z Manchesteru zajmuje piąte miejsce w Premier League z 52 punktami. Traci cztery do czwartego Liverpoolu, ale ma też do rozegrania dwa zaległe spotkania. Z kolei w ćwierćfinałowym dwumeczu w LE zmierzy się 13 i 20 kwietnia z Anderlechtem, którego piłkarzem jest Łukasz Teodorczyk.

- Musimy jednak zrobić wszystko, żeby awansować do czwórki w lidze, bo zawsze istnieje ryzyko, że nie zdobędziemy trofeum za LE. Chelsea, Tottenham, Arsenal, Liverpool i Manchester City będą już grać tylko po jednym meczu w tygodniu, ale my będziemy walczyć do końca - zapewnił Portugalczyk.

Poprzedni sezon "Czerwone Diabły" zakończyły na piątym miejscu.