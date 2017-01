Manchester United - Liverpool 1-1 w 21. kolejce Premier League

Manchester United zremisował u siebie z Liverpoolem 1-1. Gola na wagę remisu dla "Czerwonych diabłów" zdobył pod koniec meczu Zlatan Ibrahimovic.

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović uratował Manchester United od porażki /Nigel Roddis /PAP/EPA

Na Old Trafford od początku panowała znakomita atmosfera, ale zbyt wielu bramek kibicom nie było dane zobaczyć. Pierwszy gol padł dopiero w 27. minucie gry. Po bezmyślnym zagraniu piłki ręką przez Paula Pogbę, Liverpool wywalczył sobie rzut karny. "Jedenastkę" pewnie wykorzystał James Milner.



Manchester miał w tym meczu sporo okazji do wyrównania, ale piłka długo nie chciała wpaść do bramki Mignoleta. W 33. minucie Zlatan Ibrahimović kapitalnie uderzał z rzutu wolnego, ale bramkarz "The Reds" popisal się fantastyczną interwencją i wybił futbolowkę na rzut rożny. Kilkanaście minut później dobrą okazję miał także Henrich Mkhitaryan. Ormianin w bardzo dogodnej sytuacji oddał jednak bardzo niecelny strzał.





"Czerwone Diabły " do remisu zdołały doprowadzić dopiero w 84. minucie spotkania. Do siatki rywala po zamieszaniu w polu karnym Liverpoolu trafił Zlatan Ibrahimović. Napastnik Manchesteru United wykorzystał dogranie od Antoniego Valencii i pokonał Mignoleta strzałem z główki. Futbolówka przed wpadnięciem do siatki dobiła się jeszcze od poprzeczki.



Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1-1. Dla "Czerwonych Diabłów" byl to już 12. mecz z rzędu bez porażki. Podopieczni Jose Mourinha zajmują szóste miejsce w lidze. Liverpool jest trzeci i do pierwszej Chelsea traci siedem "oczek".



Manchester United - Liverpool 1-1 (0-1)

Bramki: 1-0 Milner (27. - karny), Ibrahimovic 1-1 (84.)



Sędzia: M. Oliver



