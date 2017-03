Manchester United. Juan Mata może nie zagrać do końca sezonu

Juan Mata doznał kontuzji pachwiny i może nie zagrać do końca sezonu. Byłaby to ogromna strata dla Manchesteru United, gdyż Hiszpan jest drugim najlepszym strzelcem klubu w obecnym sezonie. Więcej bramek od niego zdobył jedynie Zlatan Ibrahimović.

Mata jeszcze w tym tygodniu trenował normalnie z drużyną, lecz w trakcie zajęć uskarżał się na ból w pachwinie.



Klub poinformował w piątek wieczorem, że piłkarz przeszedł operację

Wszystko wskazuje na to, że może wykluczyć go z gry na co najmniej dwa miesiące. Oznacza to, że zawodnik nie pomoże zespołowi w walce o czołową czwórkę Premier League, a także w rozgrywkach Ligi Europejskiej.

Dla drużyny Jose Mourinho jest to bardzo bolesna strata. Mata był ważnym elementem układanki portugalskiego trenera, nie tylko ze względu na gole, które strzelał, ale też umiejętność kreowania sytuacji swoim partnerom. Ofensywny pomocnik wystąpił niemal we wszystkich spotkaniach "Czerwonych Diabłów" w obecnym sezonie. Podczas meczu z West Ham United pełnił nawet funkcję kapitana.

Co ciekawe, odkąd w styczniu 2014 roku Mata trafił na Old Trafford nie opuścił jeszcze ani jednego spotkania z powodu kontuzji.

W najbliższym meczu z West Bromich Albion w drużynie United zabraknie także kontuzjowanych Paula Pogby, Chrisa Smallinga, Phila Jonesa oraz Wayne'a Rooneya. Dodatkowo zawieszeni są Zlatan Ibrahimović oraz Ander Herrera.

