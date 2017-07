Manchester United i Chelsea walczą o Romelu Lukaku. Rekordowy transfer?

Belgijski napastnik Evertonu Romelu Lukaku może zostać bohaterem najdroższego transferu w historii. Biją się o niego londyńska Chelsea i Manchester United.

Zdjęcie Romelu Lukaku /AFP

Everton oczekuje za swojego znakomitego snajpera 100 milionów funtów. Rok temu Manchester United sprowadził Paula Pogbę za 89 mln funtów, co jest transferowym rekordem.



Jak twierdzi "Daily Mail", klub z Old Trafford jest gotowy pobić kolejny rekord i wyłożyć taką sumę, jakiej oczekuje rywal z Premier League.



Ewentualne porozumienie "Czerwonych Diabłów" z Evertonem może mieć szerszy charakter. Angielskie media donoszą bowiem, że coraz bliższy powrotu do macierzystego klubu jest Wayne Rooney, który urodził się w Liverpoolu i piłkarską karierę zaczynał właśnie w Evertonie.



Lukaku związany jest z Evertonem od 2014 roku. W 110 meczach ligi angielskiej zdobył już 53 bramki. Nie dziwne więc, że biją się o niego najlepsi. Manchester United nie jest sam, bo rozmowy z piłkarzem i Evertonem prowadzi też Chelsea.

Mistrz Anglii poszukuje napastnika, gdyż z klubem ma się pożegnać Diego Costa. Według "Daily Telegraph", trener "The Blues" Antonio Conte naciska na transfer, bez względu na koszty.

Lukaku w latach 2011-14 był już związany z Chelsea, ale grał niewiele i trafił na wypożyczenie do West Bromwich, a potem do Evertonu. Ten ostatni klub w 2014 roku go wykupił.

W 60 meczach reprezentacji Belgii Lukaku zdobył 23 bramki.



