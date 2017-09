Manchester United gotów wyłożyć 100 mln funtów za Griezmanna

Manchester United jest gotowy wydać 100 milionów funtów, żeby pozyskać Antoine'a Griezmanna, podał angielski "Daily Star".

Reprezentant Francji od jakiegoś czasu jest łączony z klubem z Old Trafford. Mówiło się, że 26-letni napastnik trafi do Anglii już w letnim oknie, ale podtrzymany zakaz transferowy na jego obecny klub - Atletico Madryt, spowodował, że do żadnej transakcji nie doszło.

Jose Mourinho, menedżer "Czerwonych Diabłów" ma jednak nadzieję, że uda mu się przekonać piłkarza do przeprowadzki w 2018 roku. W drużynie MU występuje już dwóch innych Francuzów - Paul Pogba i Anthony Martial.

Griezmann zaczynał grać w piłkę w rodzinnym kraju, ale od 2005 roku występuje już w Hiszpanii. Najpierw był zawodnikiem Realu Sociedad San Sebastian, a od lipca 2014 gra dla Atletico Madryt.

Z reprezentacją Francji został przed rokiem wicemistrzem Europy, a jego wybrano najlepszym zawodnikiem turnieju.

