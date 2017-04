​Manchester United chce skusić Ibrahimovicia! Bajońska oferta!

Manchester United zdecydował się na przedłużenie wygasającego po sezonie kontraktu ze Zlatanem Ibrahimoviciem. Angielskie media donoszą o rekordowej ofercie dla “Ibry".

Zdjęcie Zlatan Ibrahimović w starciu z Anderlechtem (z prawej obrońca brukselczyków Bram Nuytinck). /AFP

Według angielskich mediów, “Czerwone Diabły", są gotowe wyłożyć na zarobki Zlatana Ibrahimovicia 20 mln funtów rocznie, czyli ponad 23,5 mln euro! Nie szczędzą na Szweda, gdyż mają świadomość, iż jest on filarem przebudowy klubu, którą zaczął Jose Mourinho.

Obecnie Ibra zarabia "tylko" 12 mln funtów rocznie.

Szwed od dawna podkreślał, że same pieniądze nie wystarczą do zatrzymania go. Konieczne są jeszcze działania transferowe, które spowodują, że Manchester ponownie zostanie "ambitnym klubem". Oznacza to włączenie się klubu do walki o wygranie Premier League i Ligi Mistrzów.

Jeśli chodzi o Champions League, to United mają kłopoty do zakwalifikowania się do tych rozgrywek poprzez ligę. Dlatego Mourinho i jego załoga przykładają się do wygranie Ligi Europejskiej. Są na dobrej drodze, po tym jak - w pierwszym meczu ćwierćfinałowym - zremisowali w Brukseli z Anderlechtem 1-1.