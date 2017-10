Manchester United jest gotowy pozyskać Garetha Bale'a z Realu Madryt. Problem jest taki, że w rozliczeniu "Królewscy" chcieliby dostać Davida de Geę, napisał w dzisiejszym wydaniu "The Mirror".

Zdjęcie Gareth Bale w lecie przestanie być kolegą CR7? /AFP

Jose Mourinho, menedżer "Czerwonych Diabłów", bardzo liczy na pozyskanie Walijczyka w letnim oknie transferowym.

Jednak optymizm Portugalczyka hamuje fakt, że Real jest gotów sprzedać wycenianego na 85 milionów funtów 28-letniego skrzydłowego, ale w zamian miałby otrzymać de Geę.

To rodzi dylemat. Mourinho z jednej strony chciałby mieć w swojej drużynie Bale'a, z drugiej natomiast nie chce stracić hiszpańskiego bramkarza.

De Gea dobrze czuje się w Manchesterze, a w tym sezonie spisuje się wręcz rewelacyjnie między słupkami United. Na 11 meczów we wszystkich rozgrywkach w aż ośmiu zachował czyste konto.

Ostatni raz w sobotę na Anfield Road, gdzie nie miał może zbyt wiele pracy, ale popisał się świetną paradą przy strzale z bliska Joela Matipa.

Natomiast Bale, który września od 2013 roku jest piłkarzem Realu i trzy razy wygrał z nim Ligę Mistrzów, cały czas pozostaje jednak w cieniu przede wszystkim Cristiana Ronalda. Być może to skłoni go do powrotu na Wyspy Brytyjskie.

