Manchester United awansował do finału Pucharu Ligi

Piłkarze Manchester United awansowali do finału Pucharu Ligi. W rewanżowym starciu przegrali z Hull City 1-2, ale mieli dwubramkową zaliczkę z pierwszego starcia. W decydującym boju o trofeum ich rywalem będzie Southampton, który niespodziewanie wyeliminował Liverpool.

Menedżer "Czerwonych Diabłów" Jose Mourinho poważnie potraktował spotkanie w Pucharze Ligi i wystawił do gry bardzo silny skład.

Jego zespół miał dwubramkową zaliczkę z pierwszego spotkania i mógł kontrolować sytuację. Tak też wyglądała gra w pierwszej fazie meczu. Goście nie mieli zamiaru się odkrywać, a piłkarze Hull City długo nie potrafili wypracować sytuacji strzeleckiej.

Przypadkowe zagranie w pole karne w 26. minucie mogło się jednak zakończyć golem dla gospodarzy. Michael Dawson miał przed sobą już tylko bramkarza, ale Chris Smalling zdążył go zablokować. Dobijał Adama Diomande, lecz tym razem na przeszkodzie stanął David de Gea.

W 34. minucie Marcos Rojo pociągnął za koszulkę Harry'ego Maguire'a dając sędziemu pretekst do odgwizdania rzutu karnego. De Gea wyczuł Toma Huddlestone'a, ale strzał był idealny i bramkarz nie sięgnął piłki.

Cztery minuty później bliski wyrównania był Zlatan Ibrahimović, jednak piłkę po jego sprytnym strzale zza obrońcy na róg sparował David Marshall.

W 54. minucie piłkarze Man Utd domagali się "jedenastki" za faul na Smallingu. To również była kontrowersyjna sytuacja, ale tym razem arbiter nie podyktował karnego.

Goście wyrównali dwanaście minut później w przypadkowych okolicznościach. Wydawało się, że ich atak został rozbity, ale piłka trafiła pod nogi Paula Pogby i najdroższy piłkarz świata wykorzystał okazję.

W 73. minucie Rojo główkował w poprzeczkę po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Po chwili poprzeczka uratowała Man Utd po główce Baye Oumara Niasse. Senegalczyk dopiął swego w 85. minucie. Z bliska wpakował piłkę do siatki po kapitalnej akcji "Tygrysów". Emocje były więc do końca, bo w tym przypadku gole zdobyte na wyjeździe nie liczyły się podwójnie. Gospodarze walczyli o bramkę, dzięki której doszłoby do dogrywki, ale rywale obronili korzystny wynik dwumeczu.

Mecz z ławki rezerwowych "Tygrysów" oglądał Duszan Kuciak. Słowacki bramkarz był zawodnikiem Legii Warszawa w latach 2011-2016.



Rewanżowy mecz półfinałowy:

Hull City AFC - Manchester United 2-1 (1-0)



Pierwszy mecz: 0-2. Awans - Manchester United.