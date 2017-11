Manchester City z rekordowym przychodem 473 mln funtów

Lider angielskiej ligi piłkarskiej Manchester City poinformował, że w sezonie 2016/17 osiągnął rekordowe przychody - 473 mln funtów, co oznacza wzrost w stosunku do poprzedniego roku o 21 procent. Dochód "The Citizens" w tym okresie wyniósł ponad milion funtów.

Zdjęcie Piłkarze Manchesteru City mają powody do zadowolenia /AFP

To trzeci sezon z rzędu, w którym wzrastają przychody klubu, którego właścicielem od 2008 r. jest szejk Mansour bin Zayed Al Nahyan ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Jego rodak, prezes klubu Khaldoon Al Mubarak, podkreślił, że Manchester City nie ma długów, a prognozy na następne lata są bardzo optymistyczne: "W kolejnym sezonie przychody powinny sięgnąć 500 mln funtów" - powiedział.

Tak dobra kondycja finansowa City to m.in. zasługa zarządzania, sukcesów szkoleniowych (od 2008 r. Manchester dwa razy był mistrzem Anglii - w 2012 i 2014) oraz nowej umowy telewizyjnej obejmującej kluby Premier League.

Co ciekawe, obydwa kluby z Manchesteru - City i United - przekazały łącznie milion funtów na rzecz ofiar majowego zamachu terrorystycznego w tym mieście. W wyniku eksplozji bomby w pobliżu hali koncertowej zginęły 22 osoby, a ponad sto zostało rannych.