Manchester City rozgromił Watford 5-0 i zagra w Lidze Mistrzów

W ostatniej kolejce Premier League najwięcej emocji budziła walka o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów. W fazie grupowej tych elitarnych rozgrywek wystąpi Manchester City, który rozgromił na wyjeździe Watford 5-0. Przez eliminacje Champions League będzie się "przebijać" Liverpool.

Mistrzostwo Anglii już wcześniej zapewniła sobie Chelsea Londyn. "The Blues" znakomity sezon przypieczętowali zwycięstwem na Stamford Bridge z Sunderlandem 5-1.



Tytuł wicemistrzowski przypadł Tottenhamowi. "Koguty" w ostatniej kolejce rozgromiły Hull City Kamila Grosickiego aż 7-1. Hat-trickiem w tym spotkaniu popisał się Harry Kane, który z 28. trafieniami na koncie został królem strzelców Premier League. Grosicki rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych. Reprezentant Polski pojawił się na placu gry od początku drugiej połowy. Jego zespół już wcześniej został zdegradowany.



O trzecie miejsce premiowane grą w fazie grupowej Ligi Mistrzów walkę stoczyły trzy zespoły: Manchester City, Liverpool i Arsenal Londyn. W najlepszej sytuacji przed ostatnią serią spotkań byli podopieczni Pepa Guardioli. "The Citizens" szansy nie zmarnowali. Wygrali na wyjeździe z Watfordem aż 5-0. Gole dla MC strzelili: Sergio Aguero (dwa), Vincent Kompany, Fernandinho i Gabriel Jesus.



Czwartą lokatę, co oznacza występ w eliminacjach LM, zajął Liverpool. "The Reds" pokonali na Anfield Road Middlesbrough FC 3-0 (1-0) po trafieniach Georginio Wijnalduma, Philippe'a Coutinho i Adama Lallany.



Arsenal Londyn zakończył sezon na piątej pozycji i wystąpi w Lidze Europejskiej. W 38. kolejce "Kanonierzy" wygrali u siebie z Evertonem 3-1. Gospodarze prowadzili już od 8. minuty, kiedy to do siatki gości trafił Bellerin. W 14. minucie Laurent Koscielny wyleciał z boiska. Mimo to Arsenal strzelił drugiego gola w 27. minucie, a jego autorem był Alexis Sanchez. Everton odpowiedział tylko jedną bramką. W 58. minucie rzut karny wykorzystał Romelu Lukaku. Krótko przed końcem wynik ustalił Aaron Ramsey.