Manchester City - Liverpool FC 5-0 w 4. kolejce Premier League

W hicie Premier League Manchester City rozbił przed swoją publicznością 5-0 (2-0) Liverpool FC. Jednak od 39. minuty wydarzenia na boisko zeszły na dalszy plan, po brutalnym faulu Sadio Mane. Senegalski piłkarz „The Reds” wymierzył cios nogą, rodem z kung-fu, wprost w szczękę interweniującego poza polem karnym bramkarza Edersona Moraesa, który bezwładnie runął na murawę. Brazylijski golkiper został zniesiony na noszach. Teraz najważniejsze, by wrócił do zdrowia.

Sadio Mane (z prawej) i Ederson nie dokończyli meczu. Leżą na murawie po brutalnym wejściu tego pierwszego

Liverpool źle zaczął ten mecz. Dał się całkowicie zdominować. Środek pola należał do "The Citizens".

W 24. min Kevin de Bruyne podał prostopadle do Sergia Aguera, a ten z łatwością wygrał pojedynek z Simonem Mignoletem i było 1-0.

W 39. min sytuacja gości jeszcze bardziej uległa pogorszeniu. Sadio Mane puścił hamulce zarówno te w pozwalające mu się rozpędzić, jak i te moralne i w pełnym biegu, usztywnioną nogą, znokautował bramkarza Edersona ciosem w podbródek! To było zagranie dopuszczalne, ale w karate, nie w piłce!

Choć niektórym się wydawało, że faul nie kwalifikował się do pokazania czerwonej kartki, znokautowany bramkarz wylądował w szpitalu. Zastąpił go Claudio Bravo.



Z uwagi na udzielanie pomocy poszkodowanego Edersonowi, I połowa została przedłużona aż o osiem minut. W szóstej doliczonej minucie Gabriel Jesus podwyższył na 2-0 główką z pięciu metrów, po centrze z lewej strony.

W 56. min kolejne prostopadłe podanie, tym razem Fernandinho, otworzyło drogę do bramki Aguero. Argentyńczyk jednak nie strzelał, tylko wyłożył piłkę jak na tacy Jesusowi, a ten kopnął do pustej bramki i Liverpool był znokautowany. Był to najlepszy rewanż za znokautowanie Edersona przez Mane.

W 72. min Mignolet błysnął świetnym refleksem i zdołał uchronić Matipa przed zdobyciem bramki samobójczej.

Kapitalną akcję gospodarze wyprowadzili w 77. min. Znakomitym podaniem w tempo do Sane błysnął Mendy, a ten mocnym uderzeniem z ostrego kąta pokonał Mignoleta.

W pierwszej minucie doliczonego czasu gry wynik spotkania ustalił Leroy Sane, popisując się genialnym strzałem z 18 metrów, niemal wprost w okienko.

4. kolejka Premier League:

Manchester City - Liverpool FC 5-0 (2-0)

Bramki:

1-0 Sergio Aguero (24. z podania de Bruyne),

2-0 Jesus (45.+6 głową),

3-0 Jesus (56. z podania Aguero),

4-0 Sane (77. z podania Mendy'ego),



5-0 Sane (90+1).

