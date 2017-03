Manchester City - Liverpool FC 1-1. Cudowny występ Willy'ego Caballero

Manchester City zremisował 1-1 (0-0) z Liverpoolem w ostatnim niedzielnym spotkaniu 29. kolejki Premier League. Bohaterem "The Citizens" był bramkarz Willy Caballero, który bronił fenomenalnie i uratował zespół Pepa Guardioli przed kompromitacją.

Zdjęcie James Milner uderza z rzutu karnego /PAP/EPA

Premier League - sprawdź terminarz, wyniki oraz tabelę!

Reklama

Stawką potyczki na Etihad Stadium było trzecie miejsce w tabeli Premier League, ale "The Citizens" walczyli również o rehabilitację po środowej wpadce w Lidze Mistrzów. Drużyna Pepa Guardioli przegrała z AS Monaco 1-3 i mimo zwycięstwa u siebie, odpadła z rozgrywek. Smaczku rywalizacji dodawał także pojedynek trenerów: Guardioli i Juergena Kloppa.

Pierwsi do głosu doszli gospodarze. Indywidualnej akcji próbował Leroy Sane, ale strzał Niemca został zablokowany, a piłka trafiła do Davida Silvy. Hiszpan, który pełni rolę kapitana Manchesteru, huknął z woleja i przeniósł piłkę tuż na poprzeczką bramki Simona Mignoleta. Belg nie miałby szans, gdyby futbolówka leciała niżej.

Chwilę później, skiksował Nicolas Otamendi, a szansę miał Sadio Mane. Senegalczyk wpadł w "szesnastkę" gospodarzy, ale kapitalną interwencję zaliczył Willy Caballero, który czysto zatrzymał napastnika "The Reds". Drużyna Guardioli odpowiedziała dośrodkowaniem z lewej strony, po którym w piłkę nie trafił Sergio Aguero, a jedynie w boczną siatkę przymierzył Fernandinho.

Końcówka pierwszej części należała do zespołu Kloppa, ale cuda w bramce Manchesteru wyprawiał 35-letni Caballero. Argentyński bramkarz zatrzymał efektownie techniczne uderzenie Roberto Firmino, a chwilę później odbił piłkę na rzut rożny po "bombie" z dystansu Adama Lallany.



"The Reds" nie zwolnili tempa także po wyjściu z szatni. Nie minęły cztery minuty od wznowienia gry, a Gael Clichy faulował we własnym polu karnym Firmino i podarował rywalom rzut karny. Do "jedenastki" podszedł James Milner i nawet fenomenalny tego dnia Caballero nie miał szans, aby zatrzymać piłkę po próbie Anglika.



Dziesięć minut później, goście z Anfield Road mogli postawić "kropkę nad i", ale znów na wysokości zadania stanął bramkarz "Obywateli", który zatrzymał Firmino. W 69. minucie, Liverpool zapłacił karę za niewykorzystaną okazję i Mignoleta zaskoczył Aguero. Argentyńczyk otrzymał kapitalne podanie od Kevina De Bruyne i wpisał się na listę strzelców.

Belg mógł cztery minuty później dać prowadzenie gospodarzom, ale w dużym zamieszaniu w polu karnym Liverpoolu trafił jedynie w słupek. Chwilę później, fatalnie spudłował Lallana.



Ostatnie minuty należały do "The Citizens", ale Aguero i Raheemowi Sterlingowi zabrakło dokładności, aby w znakomitych sytuacjach skierować piłkę do bramki.

Remis pozwolił gospodarzom utrzymać punkt przewagi nad "The Reds" w tabeli Premier League. Kolejnym rywalem zespołu Guardioli będzie Arsenal Londyn. Liverpool czeka derbowa potyczka z Evertonem.



Manchester City - Liverpool FC 1-1 (0-0)

0-1 James Milner (51. - k.)

1-1 Sergio Aguero (69.)



Emocji nie brakowało także w pozostałych niedzielnych spotkaniach. Tottenham Hotspur pokonał Southampton i utrzymał 10-punktowy dystans do prowadzącej w tabeli Chelsea Londyn.



Manchester United pokonał na wyjeździe Middlesbrough 3-1 (1-0), ale najciekawsza sytuacja miała miejsce w doliczonym czasie gry. "Czerwone Diabły" prowadziły 2-1, ale fatalny błąd popełnił bramkarz "Boro" Victor Valdes, który poślizgnął się i sprezentował bramkę Antonio Valencii.

29. kolejka Premier League - wyniki pozostałych niedzielnych meczów:

Middlesbrough - Manchester United 1-3 (0-1)



0-1 Maroune Fellaini (30.)

0-2 Jesse Lingard (62.)

1-2 Rudy Gestede (77.)

1-3 Antonio Valencia (90.)



Tottenham Hotspur - Southampton 2-1 (2-0)



1-0 Christian Eriksen (14.)



2-0 Dele Alli (33. - k.)



1-0 James Ward-Prowse (52.)