Manchester City - Leicester City w 37. kolejce Premier League

Manchester City w przedostatniej kolejce Premier League podejmuje Leicester City. Na ławce rezerwowych "Lisów" znalazł się Bartosz Kapustka, który ma szansę zadebiutować w lidze angielskiej.

Zdjęcie Bartosz Kapustka /AFP

Dla podopiecznych Pepa Guardioli, to ważny mecz, ponieważ "The Citizens" wciąż muszą walczyć o miejsce promujące do gry w Lidze Mistrzów w następnym sezonie.



Na ławce rezerwowych Leicester znalazł się po raz piąty w tym sezonie Bartosz Kapustka. Polak znowu będzie miał szansę zadebiutować w Premier League. Pomocnik do tej pory nie miał jeszcze okazji zagrać w żadnym meczu ligi angielskiej.



Na ławce "Lisów" znalazł się także Marcin Wasilewski.