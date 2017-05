Manchester City - Leicester City 2-1 w 37. kolejce Premier League

Manchester City w przedostatniej kolejce Premier League pokonał Leicester City 2-1. Na ławce rezerwowych "Lisów" byli Bartosz Kapustka i Marcin Wasilewski. Co ciekawe, w 77. minucie as gości - Rihard Mahrez zmarnował rzut karny w jeszcze bardziej dziwny sposób niż Miro Radović w meczu z Pogonią Szczecin!

Zdjęcie David Silva (w środku) odbiera gratulacje po strzeleniu gola na 1-0. /PAP/EPA

Dla podopiecznych Pepa Guardioli był to ważny mecz, ponieważ "The Citizens" wciąż muszą walczyć o miejsce promujące do gry w Lidze Mistrzów w następnym sezonie.



Na ławce rezerwowych Leicester znalazł się po raz piąty w tym sezonie Bartosz Kapustka. Polak jednak i tym razem nie otrzymał okazji na debiut w lidze angielskiej. Na ławce "Lisów" znalazł się także Marcin Wasilewski.

Gospodarze na prowadzenie wyszli w 29. minucie spotkania. Po świetnym dograniu piłki od Leroya Sane, David Silva pewnie wpakował piłkę do bramki "Lisów".

Kilka minut później "The Citizens" wywalczyli sobie rzut karny. Yohan Benalouane faulował we własnym polu karnym zawodnika gospodarzy i sędzia słusznie wskazał na "wapno". Rzut karny pewnie wykorzystał Gabriel Jesus.



Tuż przed zejściem do szatni goście strzelili kontaktowego gola. Po dośrodkowaniu Marca Albrightona, Shinji Okazaki świetnie uderzył na bramkę rywala i pokonał bramkarza Manchesteru City.

W 77. minucie Rihad Mahrez zwiódł Gaela Clichy'ego, ten ratował się faulem i sędzia podyktował rzut karny! Mahrez podszedł do strzału z 11 m i choć się poślizgnął, trafił do siatki! Sędzia słusznie jednak gola nie uznał, gdyż zauważył podwójne dotknięcie piłki w wykonaniu Mahreza! Piłkarz "Lisów" celował w prawą stronę, a piłka uderzona lewą nogą odbiła się od prawej i zmieniła kierunek lotu. Zarówno bramkarz gospodarzy, jak i trener Pep Guardiola natychmiast zareagowali i pokazywali sędziemu, że "jedenastka" nie została wykonana zgodnie z przepisami.

Zdjęcie Riyad Mahrez wykonuje rzut karny / PAP/EPA

Okazuje się, że nie tylko Miro Radović potrafi tak zmarnować karnego!

W 82. minucie groźnie główkował Kompany, ale piłka nie trafiła w bramkę. Po chwili dobrą akcję na prawym skrzydle przeprowadził Mahrez, z bliska strzelał Vardy, lecz i tym razem piłka nie wpadła do siatki.

Sędzia doliczył aż siedem minut, a doliczony czas drugiej połowy trwał aż ponad dziewięć, lecz wynik już się nie zmienił.

Manchester City - Leicester City 2-1 (2-1)

Bramki: 1-0 Silva (29.), 2-0 Jesus (36. z karnego), 2-1 Okazaki (42.).