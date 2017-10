Manchester City. Guardiola: To jest nie do zaakceptowania

Josep Guardiola, szkoleniowiec Manchesteru City, powiedział, że piłka, którą rozgrywano mecz 1/8 finału Pucharu Ligi była "nie do zaakceptowania". Jego podopieczni po 120 minutach zremisowali z Wolverhampton Wanderers 0-0, a awans do ćwierćfinału wywalczyli dopiero w serii rzutów karnych (4-1).

Zdjęcie Piłka firmy Mitre /Dan Istitene /Getty Images

"Ta piłka była nie do zaakceptowania do gry na takim poziomie" - powiedział opiekun "Obywateli".

"Graliśmy dziwną piłką. To nie był Nike, Adidas. Nie znam nawet jej marki. To jest nie do zaakceptowania, by grać taką piłką. Ona nie jest poważną dla zawodowych rozgrywek" - kontynuował.

"Mówię to, bo awansowaliśmy? Gdybyśmy odpadli, tobym tego nie powiedział, ponieważ wtedy byłaby to wymówka. Ponieważ jednak gramy dalej powtórzę jeszcze raz: tą piłką nie da się grać" - stwierdził Guardiola.

Puchar Ligi jest rozgrywany piłkami firmy Mitre.

Manchester City awansował do ćwierćfinału głównie dzięki Claudiowi Bravo. Chilijski bramkarz w serii rzutów karnych obronił uderzenia Alfreda N'Diaye i Conora Coady'ego.



Z kolei wszyscy piłkarze "Obywateli" pewnie wykorzystali swoje "jedenastki".

