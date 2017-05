Manchester City gotów pobić rekordy transferowe

Manchester City jest bliski pozyskania Edersona Moaresa, bramkarza Benfiki Lizbona. Suma transferowa ma wynieść 34,8 miliona funtów, co byłoby rekordem za zawodnika na tej pozycji!

Zdjęcie Ederson Moraes (na pierwszym planie) /AFP

Po wygraniu w niedzielę Pucharu Portugalii, 23-letni Brazylijczyk powiedział, że "prawdopodobnie" rozegrał ostatni mecz dla tego klubu.

Jak podają angielskie media Ederson ma przyjechać do Anglii w poniedziałek na dalsze rozmowy, a we wtorek przejść testy medyczne. Kosztowałby 34,8 mln funtów, co byłoby rekordem transferowym na pozycji bramkarza od czasu przejścia Gianluigiego Buffona w 2001 roku z Parmy do Juventusu Turyn za 32,6 mln funtów.



Josep Guardiola, szkoleniowiec "Obywateli", jest także zainteresowany obrońcą AS Monaco Benjaminem Mendym.

Po tym, jak w zakończonym sezonie, jego podopieczni nie wywalczyli żadnego trofeum, co mu się przydarzyło pierwszy raz w trenerskiej karierze, w klubie dojdzie do wielkich zmian.

Manchester City już w piątek pozyskał Bernarda Silva, pomocnika Monaco, za którego zapłacono 50 milionów euro.



Z zespołu odeszło natomiast pięciu graczy: Willy Caballero, Pablo Zabaleta, Gael Clichy, Bacary Sagna i Jesus Navas, a to zapewne nie koniec.

Francuski Telefoot podał, że "Obywatele" złożyli propozycję w wysokości 130 milionów euro za Kyliana Mbappe. 18-letni napastnik miał bardzo udany sezon w Monaco, z którym zdobył mistrzostwo Francji, strzelając 15 goli w 29 meczach Ligue 1. Taka kwota byłaby rekordem transferowym.

Młodym napastnikiem interesują się też inne kluby, przede wszystkim z Realem Madryt na czele.

Pawo