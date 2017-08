Manchester City - Everton FC. Trwa mecz

Manchester City podejmuje Everton FC w spotkaniu kończącym 2. kolejkę Premier League. 200. gola w angielskiej ekstraklasie strzelił snajper gości - Wayne Rooney! Śledź przebieg meczu z Interią!

Zdjęcie Gwiazda Evertonu Wayne Rooney (z lewej) i obrońca Manchesteru City Vincent Kompany /PAP/EPA

Transmisja telewizyjna w Canal+Sport 2.

Ekipa Pepa Guardioli wypracowała sobie kilka bardzo dobrych okazji w pierwszej połowie, ale żadnej nie wykorzystała. Piłka powinna wpaść do bramki po strzałach Gabriela Jesusa czy Sergio Aguero.



W 34. minucie świetne podanie dostał David Silva, ale huknął w słupek!



Goście błyskawicznie odpowiedzieli. Dominic Calvert-Lewin ograł Fernandinha i dograł do niepilnowanego Wayne'a Rooneya, który dostawił stopę do podania i złapał na wykroku bramkarza. Piłka odbiła się od nogi Edersona i wpadła do siatki.



To 200. bramka Rooneya w Premier League! Jest drugim zawodnikiem angielskiej ekstraklasy, który dokonał tej sztuki. Alan Shearer strzelił dla Blackburn i Newcastle United 260 goli.

Stracony gol zdenerwował gospodarzy i chcieli jak najszybciej wyrównać, ale rywale dobrze się bronili. Tymczasem w 42. minucie żółtą kartką ukarany został Kyle Walker, a dwie minuty później otrzymał drugą i wyleciał z boiska! Piłkarz City chcąc wywalczyć lepszą pozycję w walce o górną piłkę, uderzył ramieniem Toma Daviesa, a ten padł z takim rozmachem, że sędzia nie zawahał się sięgnąć po kartkę. Mimo wszystko jednak zbyt pochopnie.



"The Toffees" rozpoczęli drugą połowę z przewagą jednego piłkarza, ale zupełnie oddali inicjatywę rywalom. W 50. minucie Michael Keane przyjął na ciało strzał Aguero.



Menedżer Evertonu Ronald Koeman uznał, że jego zespół za łatwo oddał środek pola i po kwadransie drugiej połowy zdecydował się na zmianę dwóch pomocników i na plac gry wpuścił Gylfiego Sigurdssona i Davy'ego Klaasena.

W 72. minucie z dystansu huknął Raheem Sterling, ale spudłował. "The Citizens" bardzo mocno przycisnęli. W 75. minucie świetnej okazji nie wykorzystał Aguero. Po chwili strzelał Danilo, ale Jordan Pickford obronił.

W końcu w 83. minucie Mason Holgate wygrał pojedynek główkowy z Silvą, ale piłka spadła tuż przed Sterlingiem, a ten mocnym strzałem nie dał szans Pickfordowi.



Manchester City - Everton FC 1-1 (0-1) - trwa II połowa

Bramki: 0-1 Rooney (36.), 1-1 Sterling (83.).



Czerwona kartka - Kyle Walker (Man City; 44. minuta - za drugą żółtą).