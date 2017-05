Manchester City blisko pozyskania Fabinho z AS Monaco

Manchester City jest bardzo blisko pozyskania Fabinho z AS Monaco, podał angielski tabloid "The Sun". Zespół, w którym występuje Kamil Glik, został mistrzem Francji.

Zdjęcie Fabinho (pierwszy z lewej) to kolega klubowy Kamila Glika (tyłem) z AS Monaco /AFP

Josep Guardiola, menedżer "Obywateli", szuka m.in. następcy Pabla Zabalety, który po sezonie odchodzi z Etihad Stadium.

Reklama

Fabinho jest wszechstronnym zawodnikiem, co na pewno podoba się Guardioli. Może grać na boku obrony, ale także w środku pomocy.

City ma zapłacić za Brazylijczyka około 25 milionów funtów.

23-letni Fabinho urodził się w Campinas.

Do Europy trafił w połowie 2012 roku, zostając graczem portugalskiego Rio Ave.

Zaledwie po miesiącu przeniósł się na zasadzie wypożyczenia do rezerw Realu Madryt.

Brazylijczyk w stolicy Hiszpanii spędził rok, a w maju 2013 roku zadebiutował nawet w pierwszym zespole "Królewskich".

W lipcu 2013 został z kolei wypożyczony do AS Monaco. Klub Ligue 1 wykupił go z Rio Ave po dwóch latach.

Fabinho rozegrał też cztery mecze w reprezentacji Brazylii.

Guardiola może zapewnić sobie piłkarza na prawą stronę obrony, ale ma problem też z drugą flanką. Dlatego kataloński trener chciał pozyskać Aleksa Sandro z Juventusu Turyn. Ten jednak miał odrzucić propozycję wynoszącą 50 milionów euro.

Jak podała "La Gazzetta dello Sport", klub Serie A jest zdeterminowany, żeby zatrzymać Brazylijczyka u siebie i chce przedłużyć z nim kontrakt do 2021 roku.

Pawo



Zobacz wyniki, terminarz i tabelę Premier League