Mamadou Sakho w ostatniej chwili wypożyczony z Liverpoolu do Crystal Palace

Crystal Palace doszedł do porozumienia z Liverpool FC w sprawie wypożyczenia Mamadou Sakho w ostatniej chwili przed zamknięciem zimowego okna transferowego.

Zdjęcie Mamadou Sakho /Clive Brunskill /Getty Images

Obie strony negocjowały definitywne przejście francuskiego obrońcy, ale klub w Londynie nie zdecydował się zapłacić 20 milionów funtów, których żądali "The Reds".

"Teraz zaczynam z nową kartą. Kiedy przywdziewam nową koszulkę zawsze daje z siebie wszystko, co najlepsze" - powiedział Sakho, cytowany przez internetową stronę Crystal Palace.

"Najważniejszą rzeczą dla mnie to fakt, że musimy starać się wygrać wiele meczów, a mamy naprawdę dobry skład. Mam tutaj kilku przyjaciół, którzy już do mnie dzwonili, jak Christian Benteke. Frustrujący dla mnie i mojej rodziny był fakt, że sprawa transferu ciągnęła się tak długo, ale jestem szczęśliwy, że w końcu podpisałem umowę, ponieważ projekt tutaj jest bardzo interesujący. To dla mnie duże wyzwanie, na które jestem gotowy" - dodał.

26-letni Sakho, który nie występował w pierwszym zespole Liverpoolu od kwietnia zeszłego roku, był drugim zawodnikiem pozyskanym przez Crystal Palace w ostatnim dniu okna transferowego po Luce Milivojeviciu, który przyszedł z Olympiakosu Pireus.