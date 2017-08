Philippe Coutinho zostaje w Liverpoolu. „The Reds” wydali oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

"Ostateczne stanowisko klubu jest takie, że nie przyjmie on żadnej oferty za Philippe’a. Zawodnik zostanie w klubie po zakończeniu letniego okna transferowego" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu na stronie Liverpoolu.

Pozyskaniem pomocnika poważnie miała interesować się Barcelona. Katalończycy mieli złożyć za piłkarza ofertę opiewającą na 100 milionów euro. Nie została jednak ona przyjęta przez "The Reds".

Coutinho umowę z angielską drużyną ma do czerwca 2022 roku. W ubiegłym sezonie piłkarz zagrał w 36 meczach "The Reds" we wszystkich rozgrywkach. Strzelił 14 goli i zanotował dziewięć asyst.



Barcelona szuka wzmocnień po stracie Neymara, który przeszedł do Paris Saint-Germain za rekordową kwotę 222 milionów euro. Katalończycy Liverpoolowi mieli złożyć dwie oferty, ale żadna z nich nie została przyjęta.

Już wcześniej w rozmowie z mediami, trener Juergen Klopp podkreślał, że Coutinho nie jest na sprzedaż. Szkoleniowiec zaznaczał, że drużyna nie ma zamiaru osłabiać się przed nowym sezonem, a w zespole mają grać najlepsi piłkarze.



W ten piątek ruszają rozgrywki Premier League. Liverpool w pierwszej kolejce zmierzy się na wyjeździe z Watfordem. Początek spotkania w sobotę o godzinie 13.30.



