Liverpool odrzucił kolejną ofertę w sprawie Coutinho

Liverpool wciąż nie zgadza się na transfer brazylijskiego piłkarza Philippe Coutinho do Barcelony. "The Reds" odrzucili już trzecią ofertę Katalończyków, tym razem - jak informują brytyjskie media - opiewającą na 125 milionów euro (ok. 114 milionów funtów).

Zdjęcie Philippe Coutinho (z lewej), obok Neymar /AFP

25-letni Coutinho przeszedł do Liverpoolu z Interu Mediolan na początku 2013 roku. Brazylijski rozgrywający kosztował wówczas 8,5 mln funtów.

Reklama

Teraz jego wartość wzrosła kilkanaście razy. Po odrzuceniu w ubiegłym tygodniu oferty 100 mln euro, tym razem Liverpool nie zgodził się na 125 mln euro.

Anglicy utrzymują, że zawodnik nie jest na sprzedaż. Na pozostaniu Brazylijczyka, kluczowego gracza "The Reds" w poprzednim sezonie, bardzo zależy niemieckiemu trenerowi Juergenowi Kloppowi.

Tymczasem Barcelona wciąż walczy o tego piłkarza, zwłaszcza po sprzedaży Neymara do Paris Saint-Germain za 222 mln euro.

W ostatnich dniach Katalończycy dwukrotnie przegrali z Realem Madryt w meczach o Superpuchar Hiszpanii (1:3 i 0:2).