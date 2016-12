Liverpool FC - Manchester City 1-0 w 19. kolejce Premier League

Liverpool FC pokonał Manchester City 1-0 w hicie Premier League rozegranym w 19. kolejce angielskiej ekstraklasy. Gola dla ekipy Juergena Kloppa zdobył w 8. minucie Georginio Wijnaldum.

Zdjęcie Georginio Wijnaldum (w środku) strzela gola dla Liverpoolu w meczu z Manchesterem City /PAP/EPA

Trenerem "The Reds" jest Juergen Klopp, a Manchesteru City Pep Guardiola, którzy doskonale znają się z Bundesligi. Pierwszy prowadził Borussię Dortmund, zaś drugi - Bayern Monachium.

Goście od początku zamierzali przejąć inicjatywę, ale gdy tylko "The Reds" po raz pierwszy odważniej zaatakowali, to od razu objęli prowadzenie. Z lewego skrzydła dośrodkował Adam Lallana, a Georginio Wijnaldum uprzedził Aleksandara Kolarova i "główkując" pokonał Claudio Bravo.

Był to jedyny celny strzał gospodarzy w pierwszej połowie, ale ekipa Pepa Guardioli nie oddała w tym czasie ani jednego uderzenia na bramkę Simona Mignoleta.

Krótko po zmianie stron dobrej okazji na podwyższenie nie wykorzystał Nathaniel Clyne, któremu asystował Lallana.

Piłkarze Manchesteru City zaczęli się jednak rozkręcać. Po składnej akcji pospieszył się Sergio Aguero i niepotrzebnie zdecydował się na strzał zza pola karnego, w efekcie Mignolet spokojnie sobie poradził. Po chwili huknął David Silva, lecz nie trafił w bramkę. Goście przedzierali się z piłką coraz bliżej bramki "The Reds", ale nie wypracowywali czystych sytuacji strzeleckich.



Liverpool umocnił się na pozycji wicelidera tabeli i powiększył do czterech punktów przewagę nad trzecim Man City. Piłkarze "The Reds" tracą do prowadzącej Chelsea sześć punktów. Piłkarze "The Blues" wygrali w sobotę 13. z rzędu mecz w angielskiej ekstraklasie, wyrównując rekord Premier League. W 19. kolejce pokonali Stoke City 4-2.

Liverpool FC - Manchester City 1-0 (1-0)